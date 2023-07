Parkplätze sind schnell gefüllt

Das Fest 2023 in Karlsruhe: Was passiert am ersten Tag außerhalb des Festivalgeländes?

Seit Donnerstag feiern die Besucher beim „Fest“ in Karlsruhe in der Günther-Klotz-Anlage. Aber was passiert rund um das Festivalgelände? Wo wird geparkt, was ist draußen los und gibt es Geheimtipps?