Trubel in Karlsruhe

Das Fest der Sinne in Karlsruhe: Die schönsten Impressionen

Am Vortag war es noch nass und kalt gewesen, aber zum Fest der Sinne zeigte sich auch das Wetter sinnlich. Die Karlsruherinnen und Karlsruher sowie deren Gäste ließen sich nicht lange bitten und strömten an die Spielorte des Karlsruher Frühlingsauftakts: Auf Marktplatz und Friedrichsplatz, in der Kaiser-, Herren- und Waldstraße war Raum zum Schlemmen und zum Erleben. Das sind einige Eindrücke.