Der Karlsruher Marktplatz

Im Herzen Karlsruhes liegt der Marktplatz. Er wird umrahmt von der Stadtkirche, dem Rathaus und der Kaiserstraße. Vor den Umbauten für die Kombilösung fuhren noch Straßenbahnen über den Platz, auf dem täglich ein Blumenmarkt stattfindet. Einige Jahre lang dominierte die Baustelle den Platz. Die Neugestaltung erfuhr viel Kritik, vor allem, weil Bürgerinnen und Bürgern Grün fehlte.

Mitten auf dem Platz steht das Wahrzeichen der Stadt: die Pyramide. Darunter befindet sich die Gruft, in der Karlsruhes Gründer Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durlach bestattet ist. Vor der Pyramide plantschen an heißen Tagen Kinder an den Wasserspielen. Weiter im Süden befindet sich der Ludwigsbrunnen.