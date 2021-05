Das Staatstheater Karlsruhe muss saniert werden – das könnte den Betrieb gefährden

Emotional wird derzeit in Karlsruhe über den geplanten Theaterneubau debattiert. Es geht ums Geld. Das war vor über 50 Jahren auch schon so. Der jetzt vorliegende Plan greift vieles auf, was damals dem Rotstift zum Opfer fiel.

Und täglich grüßt das Murmeltier: Mancher am Badischen Staatstheater fühlt sich in Anbetracht der aktuellen Diskussion über die Kosten für das Bauprojekt wie in einer Zeitschleife. In den 1960er Jahren wurde nämlich bereits eine ähnliche Debatte geführt. In der Folge musste sich damals Architekt Helmut Bätzner von mancher Idee verabschieden.

Die Bühnen schrumpften, Zuschauerräume und Foyers ebenso. Statt vieler Glasfronten dominieren bis heute Betonplatten. Und auf das Schauspielhaus wurde gleich ganz verzichtet. Der heute am Staatstheater für das Bauen zuständige Ivica Fulir ist optimistisch, dass die Sache dieses Mal anders ausgeht – auch wenn gerade wieder über Spartenschließungen, einen abgespeckten Bau sowie einen Neubau an anderer Stelle gestritten wird. „Wir haben jetzt die Chance, im Herzen der Stadt ein offenes Haus für alle Bürger zu bekommen.“