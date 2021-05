Streit zwischen Kleingärtnern und TransnetBW

Stromschläge in Daxlandener Kleingartenanlage - jetzt ist eine Lösung in Sicht

Stromschläge in den Kleingärten am Umspannwerk in Daxlanden haben die Kleingärtner auf die Barrikaden gebracht. Nach zahlreichen ergebnislosen Briefwechseln mit dem Betreiber scheint nach einem Ortstermin nun eine Lösung in Sicht.