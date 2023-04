Karlsruher Inneneinrichterin nimmt an neuem Doku-Format auf VOX teil

Wenn am 8. Mai die neue Sendung „Die Dekoprofis – Die schönste Idee für jedes Budget“ auf VOX startet, wird auch die Karlsruher Inneneinrichterin Christin Kaldma mit dabei sein.

Ab 8. Mai wird eine neue Doku-Soap die Fernsehlandschaft bereichern. Die von den RTL-Studios produzierte Sendung „Die Dekoprofis – Die schönste Idee für jedes Budget“ wird auf VOX werktäglich um 16 Uhr ausgestrahlt und läuft somit im Anschluss an das Kult-Format „Shopping Queen“.

Schon oft standen Menschen aus Karlsruhe in Doku-Soaps vor der Kamera und auch diesmal wird die Fächerstadt vertreten sein. Die Inneneinrichterin Christin Kaldma, die ihre Räumlichkeiten in der Ziegelstraße hat, ist Mitglied in einem der beiden dreiköpfigen Expertenteams für Wohnraumgestaltung.

Darum geht es

Die Aufgabe: Einen bestimmten Raum im Zuhause eines Kandidaten neu zu gestalten. Das begrenzte Budget bewegt sich durchschnittlich um die 2.000 Euro.

Die Experten beginnen nun zu planen und jeweils ihr Kreatives und Bestes zu geben. Ihr individuelles Konzept stellen sie dann in der Sendung dem gespannten Publikum vor. Der Wohnungsinhaber muss sich nun für einen Experten und dessen Idee entscheiden. Er übergibt den Hausschlüssel für einen Tag und vertreibt sich die Zeit, während sich der auserwählte Einrichtungsprofi an die Arbeit macht.

Auf das Ergebnis freuen sich die Zuschauer, aber vor allem der Wohnungsinhaber wird es kaum erwarten können, die Veränderungen in Augenschein zu nehmen. „Die Arbeit im Sender hat unheimlich Spaß gemacht“, sagt Christin Kaldma.

„Ich bin sehr dankbar für meine zwei wundervollen Teammitglieder Rolf Buck und Erik Schroth, die sich als Interior Designer mit mir zusammen um die Entscheidung des Kandidaten bewerben.“ Dann lacht sie und gesteht: „Aber ich war am Anfang ganz furchtbar aufgeregt.“

Leidenschaft zum Beruf gemacht

Die 41-jährige Wohndesignerin hat ihre Leidenschaft erfolgreich zum Beruf gemacht. „Darüber bin ich sehr glücklich“, bekennt sie. „Ich habe schon als Kind mein Kinderzimmer geplant und umgestaltet.“

Die Gaggenauerin, die mit 17 Jahren nach Baden-Baden zog und heute mit ihrem Partner in Karlsruhe lebt, wurde vom Sender VOX anhand ihrer Präsenz in den Social-Media-Kanälen entdeckt. „Ich war angetan von dem Gedanken dort mitzumachen. Ich fand die Idee, mit meinem Beruf etwas beitragen zu können, spannend und herausfordernd.“

Herausforderungen sind der lebhaften Designerin nicht fremd. Ihr Berufsweg war anspruchsvoll und zielstrebig. Über eine Tätigkeit in einer zunächst kleinen, dann aber stetig wachsenden, IT-Firma hat sie viele Kontakte knüpfen können und Büros an verschiedenen Standorten in Deutschland eingerichtet.

Aus dieser Erfahrung weiß sie um die täglichen Abläufe und die funktionalen Bedürfnisse am Arbeitsplatz. Im Jahr 2014 hat sie sich selbständig gemacht und 2020 im Sommer den Schritt gewagt, eigene Räumlichkeiten zu beziehen.

Kaldma fühlt sich in Karlsruhe wohl

Fühlt sie sich als Interior Designerin in Karlsruhe wohl? „Ja, es gibt in Karlsruhe durchaus eine kleine aber feine Designerszene“, sagt sie. Und auch die Bürger der Fächerstadt sieht sie als für: „Neues aufgeschlossen“ und sagt: „Ich habe hier schon viele tolle Projekte machen dürfen.“

Doch zunächst einmal gilt es, die 19 Folgen bei VOX abzudrehen. Fast alles ist im Kasten – nur noch zwei Drehtage standen zum Zeitpunkt dieses Interviews an. Sie freut sich darauf, wieder mit ihren beiden Mitstreitern vor der Kamera zu stehen.

Sie selbst war übrigens auch zuvor schon Fan der Doku-Soap-Formate im Fernsehen. „Ich habe immer gerne ,Shopping Queen‘ und ,Das Perfekte Dinner‘ geschaut“, erzählt sie. Ihre weiteren Pläne: „Im Mai versuche ich endlich mal Urlaub zu machen.“

Wie ist sie denn eigentlich selbst eingerichtet? „Bei uns zu Hause ist es sehr aufgeräumt und sehr schlicht“, berichtet Kaldma. „Ich brauche einen Ausgleich zu meinem anstrengenden und abwechslungreichen Alltag.“