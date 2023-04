Zur Fahrradmitnahme teilt der KVV mit, dass in dessen Verbundgebiet „beim Deutschlandticket für Fahrräder grundsätzlich dasselbe wie für alle anderen Zeitkarten des KVV“ gelte. Das heißt, dass Fahrräder außerhalb der Sperrzeit, also werktags ab 9 bis 6 Uhr und samstags sowie sonntags ganztags kostenlos mitgenommen werden dürfen. Werktags zwischen 6 und 9 Uhr benötigt man demnach in Bahn, Tram und Zug eine Fahrradkarte. Die Mitnahme im Bus ist in der Sperrzeit nicht möglich.