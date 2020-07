Daniel Streib Redaktionsleiter

Daniel Streib ist seit 2008 bei den BNN, erst als Redaktionsleiter in Bruchsal und seit 2017 in Pforzheim. Zuvor war er Redakteur der Schwäbischen Zeitung und arbeitete als Autor unter anderem für „Die Welt”. Das journalistische Handwerk erlernte Streib an der Berliner Journalisten-Schule und als Volontär bei Axel Springer.