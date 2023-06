Die S&G Automobil GmbH aus Karlsruhe feiert ihr 125-jähriges Bestehen

Die digitale Welt ist längst in der Werkstatt angekommen. Wie sich die Arbeit bei S&G in Karlsruhe in 125 Jahren verändert hat.

125 Jahre ist es her, dass in einem Karlsruher Hinterhof in der Akademiestraße die Geschichte der heutigen S&G-Gruppe begann. Ernst Schoemperlen hatte sich dort eine Werkstatt eingerichtet.

Er nannte diese „erstes Laboratorium“. Die Automobiltechnik aus der Werkstatt von Carl Benz war für viele Menschen ein Buch mit sieben Siegeln. Schließlich gab es kein Ersatzteillager und Automechaniker war noch kein Beruf, allenfalls eine höchst individuelle Berufung.

Heute, zum 125-jährigen Bestehen, das am 17. Juni mit einem Tag der offenen Tür gefeiert wird, ist die Technik unvorstellbar weit vorangeschritten.

Bei S&G in Karlsruhe entwickelt sich die Arbeit ständig weiter

Die digitale Welt ist in diese Fahrzeuge eingezogen. Hoher Komfort macht das Fahren einfacher, doch diese moderne Technik zu verstehen, ist nicht jedermanns Sache.

Unglaublich viel hat sich verändert. Davon können die Mechatroniker Can Cakmak und Nick Okwieka ein Lied singen. Cakmak ist 56 Jahre alt.

Er hat einst als Automechaniker angefangen, hat Fahrzeuge zum Reparieren auf die Hebebühne gehievt, den Motor genau in Augenschein genommen und die Fehler gesucht. „Schraubenschlüssel, Hammer und Ölwechselstab waren wichtiges Handwerkszeug“, erzählt Cakmak.

Jeden Tag steht man vor anderen Problemen. Nick Okwieka, Kfz-Mechatroniker

Motorhaube auf und losschrauben – die Zeiten sind längst vorbei, weiß der 27-jährige Nick Okwieka. Diagnosegeräte, Laptop, Netzwerkverbindungen sind seine täglichen Begleiter. „Jeden Tag steht man vor anderen Problemen“, sagt er. Sein Job sei interessant und abwechslungsreich.

Weil sich die Fahrzeuge so rasend schnell weiterentwickeln, ändern sich auch die Aufgaben der Mechatroniker immer weiter, ergänzt Petra Kasper-Bätzler, die Leiterin des Kundendienstes. „Ohne Weiterbildung geht es nicht.“

Werkstatt ist bei S&G keine Männerdomäne mehr

Sie ist die erste Chefin dieser Abteilung in den 125 Jahren. Veränderung gab es auch in der Werkstatt, der einstigen Männerdomäne. „Heute beschäftigen wir drei Kfz-Mechatronikerinnen“, sagt Kasper-Bätzler.

Ob Ernst Schoemperlen und sein Partner Walter Gast sich das damals hätten vorstellen können? Beide hatten sich bei einer Autopanne von Gast und seinem Bruder kennengelernt.

Schoemperlen half den beiden aus der Patsche. Es entstand eine Freundschaft und 1908 dann die Partnerschaft S&G. Schoemperlen kümmerte sich um die technischen Belange in der gut eingeführten Automobil-Zentrale und um alles, was mit Service und Reparaturen zusammenhing, Walter Gast hielt die kaufmännischen Fäden zusammen.

Fast 30 Jahre lang leiteten sie das Unternehmen gemeinsam. Daneben gab es den väterlichen Freund, Carl Benz. Auch wirtschaftlich gingen sie mit ihm eine enge Verbindung ein.

Ein Generalvertreter-Vertrag wurde abgeschlossen. Damit ist die S&G Automobil AG heute der älteste Mercedes-Benz Vertragspartner der Welt.

Unternehmen ist heute in drei Bundesländern fest verankert

In der Folge wurden mehrere Betriebe in anderen Städten eröffnet. Im Jahr 2000 kam es zur Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft. Heute ist das mittelständische Unternehmen fest in drei Bundesländern verankert.

Die S&G Automobil AG mit Sitz in Knielingen zählt zehn Standorte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die S&G Automobil GmbH mit Hauptsitz in Petersberg bei Halle ist der größte Mercedes-Benz-Partner in Sachsen-Anhalt.

Laut Joachim Bätzler, Leiter Marketing und Kommunikation, geht die S&G Gruppe gut aufgestellt, voll Energie und Zuversicht in die Zukunft.

Grund genug also, das 125-Jährige mit dem Tag der offenen Tür zu feiern. Auf Erwachsene und Kinder wartet jede Menge Spaß und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, heißt es vonseiten des Unternehmens.