Praktische Erfahrung während des Theoriestudiums am KIT

In diesem Raum auf der zweiten Etage des Gebäudes 70 am Campus Ost des KIT sind die Tische voller Kabelsalat und elektronischer Geräte. Studierende verschiedener Studienrichtungen tauschen ihr Fachwissen aus. Alles dreht sich hier um die Wettbewerbe in den nächsten Monaten.

Der 24-jährige Jonas Däubler plant mit seinem Team das nächste Rennauto-Event. Im Verein KA-Raceing unter dem Dach des KIT investiert er viel seiner Freizeit. Eine Microtechnologie-Ausbildung hat er in Ulm gemacht. Däubler aus Zirndorf-Nürnberg wohnt seit 2020 in Karlsruhe. Er studiert im sechsten Semester Elektrotechnik am KIT. „Karlsruhe ist eine sehr lebenswerte Stadt.“

Man kann kaum irgendwo anders im Studium 75 internationale Leute leiten. Jonas Däubler, Elektrotechnik Student

Trotz Corona ist er seit 2021 aktiv bei KA-Raceing. Seit September 2022 ist er Teamleiter. Er fand die Herausforderung sehr cool. Sein Masterstudium will er auch am KIT machen. „Man kann kaum irgendwo anders im Studium 75 internationale Leute leiten.“

KA-Raceing ist die kleine Schwester von „Formula 1“ in den Kategorien „Electric“ und „Driverless“. Der Fokus der Studentengruppe liegt auf Autos, die mit Strom fahren und für den Betrieb ohne Fahrer entwickelt werden. Die Gruppe konzentriert sich auf Umweltfreundlichkeit: es geht also um Autos, die weniger CO 2 ausstoßen. Beim Wettbewerb, der Formula Student, kommt es zum Schwur.

Jonas Däubler freut sich immer darüber, Begeisterte aus vielen anderen Ländern dabei zu haben. Englisch ist die gemeinsame Sprache des Teams. Die Teilnahme ist freiwillig und kostet nicht. Der Verein erhält finanzielle Unterstützung. Sponsoren helfen bei der Produktion der Rennautos.

Abschlussarbeit zum Thema möglich

Studierende können in dieser Gruppe ihre Abschlussarbeiten verfassen. Das Ziel der Gruppe besteht nicht nur darin, Rennwagen zu produzieren. Es geht auch auf Arbeiten im Team, um technisches Denken, die fachliche und persönliche Entwicklung der Teilnehmer. Ganz wichtig: das theoretische Wissen aus dem Studium kann hier praktisch angewandt werden.

Für all das muss es nicht unbedingt ein Rennwagen sein, der gebaut wird. Es könnte auch ein Schnellboot sein. Das Thema Motorsport ist aber besonders fesselnd. Für viele Mitglieder der Gruppe ist es ein Hobby und somit ein besonderer Antrieb, im Verein mitzuwirken.

Die Mitglieder kommen aus verschiedenen Studienrichtungen der Ingenieurwissenschaften. Da gibt es Elektrotechniker, Maschinenbauer, Mechatroniker, Wirtschaftsingenieure, Informatiker sowie Architekten. Aktuell fehlen Designer. Auch Leute aus Marketing und Medien wären für die Gruppe nicht schlecht, sagt Jonas Däubler.

In einer Ecke des Raumes sitzt ein junger Mann mit großer Brille an seinem Schreibtisch und konzentriert sich auf einen Teil des Projekts. Der 21-jährige kommt aus Erlangen, ist Maschinenbaustudent und heißt Clemens Faller. Seit seinem vierten Lebensjahr lebt er in Karlsruhe und liebt die Stadt sehr. In der Corona-Zeit hat er sein Abitur gemacht und studiert derzeit im sechsten Semester.

Einfacher einen Praktikumsplatz finden

Faller lernte den Verein KA-Raceing vor dem Studium bei einem Studierendeninformationstag kennen. Er folgte der Gruppe auf Instagram, um mehr über sie zu erfahren.

Wenn ich irgendwann ein Praktikum brauchen würde, hätte ich schon Kontakt zu Unternehmen und könnte dann anfragen. Solche Sachen sind von Vorteil. Clemens Faller, Maschinenbaustudent

2022 schloss er sich der Gruppe als Entwickler an. Er ist der Meinung, dass Studierende im universitären Unterricht keine praktischen Erfahrungen für ihre zukünftige Arbeit sammeln können. „Wenn ich irgendwann ein Praktikum brauchen würde, hätte ich schon Kontakt zu Unternehmen und könnte dann anfragen. Solche Sachen sind von Vorteil.“

Fernost, USA und Europa

Dieses Team war bereits in Shanghai, Michigan und Barcelona, aber auch in Deutschland am Hockenheimring. Trotz der coronabedingten Schwierigkeiten der vergangenen Jahre hat das Team in drei Events (FS Czech, FS East, FS Germany) den Gesamtsieg in der Kategorie „Driverless“, dem autonomen Betrieb ohne Fahrer, erzielt. Die Mitglieder der Gruppe, die seit mindestens fünf Jahren aktiv sind, begleiten sie auf den Reisen zu den Wettbewerben.

Eine Saison bei KA-Raceing beginnt im September und dauert ein knappes Jahr bis zu den Events im Juli und August. Regelmäßig werden dabei nacheinander eine Konzept-, Design-, Fertigungs- und Testphase durchlaufen.

Eine neue Fahrzeuggeneration im Wettbewerb

Der neueste Rennwagen der jungen Entwickler heißt KIT23. Gerade sind sie dabei, die autonomen Fahrsysteme einzurichten. Das ist für Studenten in dieser Saison ein großer Schritt: Es ist ihr erstes Fahrzeug, das sowohl in der manuellen als auch in der autonomen Disziplin an den Start gehen wird.

KA-RaceIng ist laut Teamchef Jonas Däubler eines der ganz wenigen Teams, die den gesamten Antriebsstrang von der Batterie bis hin zu den Motoren selbst entwickeln und fertigen.