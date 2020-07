Judith Midinet-Horst Autorin

Judith Midinet-Horst verstärkt seit April 2020 die Redaktion Region der BNN. Sie hat in Tübingen und Padua Italienisch, Französisch und Kunstgeschichte studiert. Erste journalistische Schritte machte sie als freie Mitarbeiterin beim Schwäbischen Tagblatt in Tübingen. Es schloss sich ein Volontariat bei der Südwest Presse in Ulm und Hechingen sowie am ifp (Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses) in München an. Judith Midinet-Horst arbeitete als Redakteurin beim Schwarzwälder Bote und bei der Südwest Presse, bevor es sie nach Karlsruhe zog. Sie schreibt gerne über das, was die Menschen bewegt und antreibt.