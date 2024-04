Diskutieren Sie mit beim Leserforum zu „Erkennen Sie Karlsruhe?“!

Alle vier Wochen zieht die Rätselserie von BNN und Stadtarchiv Karlsruhe viele Menschen in der Stadt in ihren Bann. „Erkennen Sie Karlsruhe?“, fragen wir an jedem ersten Donnerstag im Monat und fordern so den Spürsinn unserer Leser heraus. Je nach Schwierigkeitsgrad des gezeigten Rätselfotos erreichen uns bis zu 250 Zuschriften.

Der Erfolg der Serie, die seit Juni 2022 läuft, war für uns ein Grund, Experten aus dem Stadtarchiv und geschichtsinteressierte Leserinnen und Leser zusammenzubringen.

Wir tun das am Mittwoch, 10. April, bei einem Leserforum zu „Erkennen Sie Karlsruhe?“. Zu Gast in der BNN-Geschäftsstelle in der Lammstraße 1-5 sind von 18 bis 19.30 Uhr Katrin Dort, Leiterin des Stadtarchivs Karlsruhe, und Eric Wychlacz, Archivar in der Einrichtung.

Sonderausstellung „Karlsruhe hat Pläne“ läuft ab Sommer

Bei dem Leserforum werden beide unsere Rätselreihe als Aufhänger nehmen, um über ihre Arbeit und Aufgaben des Archivs zu sprechen. Zudem werden sie Ausblick zu der ab Sommer geplanten Sonderausstellung „Karlsruhe hat Pläne! Schatzkammer Bauakte“ geben.

Daneben bleibt an dem Abend natürlich genügend Zeit, um über „Erkennen Sie Karlsruhe?“ sowie das alte und neue Karlsruhe zu diskutieren. Als Teilnehmer am Leserforum können Sie gerne alte Karlsruhe-Fotos mitbringen, über die wir gemeinsam sprechen können.

Unsere Rätselserie „Erkennen Sie Karlsruhe?“ funktioniert ganz einfach: An jedem ersten Donnerstag im Monat zeigen wir Ihnen ein altes Karlsruhe-Foto. Wir wollen von Ihnen wissen, wo das Bild aufgenommen wurde und welche Erinnerungen oder Erlebnisse Sie damit verknüpfen.

„Erkennen Sie?“ hat auch in Karlsruhe Dauerbrennerpotenzial

Am Freitag in der darauffolgenden Woche veröffentlichen wir die Lösung und die Anekdoten unserer Leserinnen und Leser. Dazu zeigen wir noch einmal das alte Foto, aber auch ein aktuelles, das vom gleichen Standort aufgenommen wurde. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir Sachpreise.

In Karlsruhe läuft aktuell Rätselteil 22. Bei der „Wetzlarer Neuen Zeitung“ hat es die Reihe mittlerweile auf mehr als 1.000 Folgen gebracht, beim „Mannheimer Morgen“ ist gerade Folge 214 erschienen.