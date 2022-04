Einkaufskosten sind gestiegen

„Eigentlich über meiner Schmerzgrenze“: Der Döner in Karlsruhe wird teurer

Einmal mit Allem bitte! Diese Bestellung werden die Döner-Imbisse in Karlsruhe in Zukunft vielleicht seltener hören. Die gestiegenen Lebensmittelkosten belasten auch die Imbissbetreiber, die die Kosten nun auch an die Karlsruher Kunden weitergeben müssen. Doch wie lange machen die das mit?