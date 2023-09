79-Jähriger in Karlsruhe-Durlach ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Eine Frau hat am Dienstag in Karlsruhe-Durlach einen 79-Jährigen ausgeraubt und ist anschließend geflohen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 79-jähriger Mann ist am Dienstag in Karlsruhe-Durlach ausgeraubt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe jetzt mit. Demnach hatte der Mann zwischen 10.30 und 11 Uhr seinen Pkw in einem Carport neben seinem Haus in der Carl-Hofer-Straße geparkt.

Als er gerade aussteigen wollte, beugte sich eine unbekannte Frau zu ihm in das Auto. Während die Frau den 79-Jährigen in ein Gespräch verwickelte und vorgab, Arbeit als Reinigungskraft zu suchen, riss sie dem Mann unvermittelt die Uhr vom Handgelenk.

Anschließend rannte sie davon und stieg in einen in der Nähe geparkten BMW, in dem ein Mann saß. Der Wagen fuhr auf der Carl-Hofer-Straße in Richtung Ernst-Barlach-Straße davon. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fand die Polizei weder Verdächtige noch Fahrzeug.

Opfer verletzt sich bei Raub in Karlsruhe-Durlach leicht an der Hand

Bei der Tat wurde der 79-Jährige nach offiziellen Angaben leicht an der Hand verletzt. Der Rettungsdienst behandelte ihn vor Ort.

Die Verdächtige war dem späteren Opfer bereits am Vortag um die Mittagszeit aufgefallen, als sie diesen vor dem Anwesen ansprach und nach Arbeit fragte.

Bei der Tatverdächtigen soll es sich um eine etwa 1,65 bis 1,70 Meter große Frau mit kräftiger Statur und heller Haut gehandelt haben.

Sie sei mit einer dunklen Hose und einer weißen Bluse bekleidet gewesen und habe ihre halblangen dunkelbraunen Haare offen getragen. Zudem sei sie auffällig geschminkt gewesen, habe ein gepflegtes Äußeres gehabt und Englisch gesprochen.

Zu dem Fluchtfahrzeug ist bislang bekannt, dass es sich um einen dunklen BMW mit deutschem Kennzeichen handeln soll. Der Fahrer des Pkw habe dunkle Haare gehabt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden.