Gefährliches Verhalten

Frau stürzt im Gleisbereich am Bahnhof Karlsruhe-Durlach während ein Zug einfährt

Zu einem Unglück wäre es fast am vergangenen Montag am Bahnhof in Karlsruhe-Durlach gekommen. Eine Frau überquerte den Gleisbereich und stürzte, während ein Zug gerade einfuhr.