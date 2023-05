In der Nacht zu Samstag musste die Feuerwehr am Karlsruher Turmberg einen in Brand gesteckten Mülleimer und eine brennende Verkleidung eines Baugerüsts löschen.

Zwei Brände haben die Feuerwehr Karlsruhe und Durlach in der Nacht zu Samstag am Turmberg in Karlsruhe-Durlach beschäftigt. Gegen 3.56 Uhr wurden die Wehren zu einem brennenden Mülleimer auf die Aussichtsplattform am bekannten Turmberg gerufen.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte jedoch nicht nur einen in Brand gesteckten Mülleimer, sondern auch eine brennende Verkleidung eines Baugerüstes am Turmberg vor. Die Feuerwehr konnte die Brände rasch löschen. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.