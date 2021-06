Turmbergterrasse in Karlsruhe: Die coolen Jungs sind in der Überzahl

Während der Corona-Krise wird die Turmbergterrasse in Karlsruhe Opfer ihrer eigenen Beliebtheit. Immer wieder muss die Plattform zum Schutz vor Gedränge geräumt werden. Meistens läuft das sehr diszipliniert ab.

Die Turmbergterrasse zählt zu jenen Dingen, die der Stadt in den vergangenen Jahren mit am besten gelungen ist.

Und in Tagen wie diesen vielleicht sogar zu gut, denn die Menschen lieben den Blick über Stadt, Rheinebene und Pfälzer Wald gerade so sehr, dass die ab und an nur bedingt AHA-tauglichen Vollversammlungen rund um Turm und Terrasse zuletzt mehrfach den Einsatz der Polizei erforderlich machten.

Wie trotz der schwer über der Stadt hängenden Gewitterstimmung zu erwarten, füllt sich das Gelände dann auch am frühen Freitagabend zum Start ins Wochenende. Kuschelnde Pärchen, kleine Cliquen oder Familien beleben die Stufen. Es wird gegessen, getrunken und hier und da auch an einer Wasserpfeife gezogen.