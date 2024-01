Bundesweiter Streiktag bremst Riesenrad in Karlsruhe aus

Die Karlsruher Weihnachts- und Winterstadt geht in den Endspurt. Auch wenn der Christkindlesmarkt auf dem Markt- und dem Friedrichsplatz inzwischen weitgehend abgebaut ist, laufen andere Angebote weiter – teils bis Ende Januar oder gar in den Februar hinein.

Ein Hingucker ist das Riesenrad am Karlsruher Marktplatz. Das dreht sich nicht so lange wie ursprünglich gedacht. Doch noch geht es für die Fahrgäste hoch hinaus.

Die erste Fahrt startet um 12 Uhr, erklärt Chefin Daniela Landwermann. Der Betrieb endet dann gegen 18 Uhr. Eigentlich sollte das 40 Meter hohe Fahrgeschäft bis einschließlich Sonntag, 7. Januar, geöffnet sein . Jetzt ist aber bereits am Samstag, 6. Januar, der letzte Tag. Hintergrund ist der bundesweite Streiktag der Landwirte am Montag, erläutert Landwermann. Für ihre Transporte mit Überlänge habe es für Montag keine Genehmigungen gegeben, da nicht absehbar sei, welche Autobahnen blockiert sind. „Wir müssen bis nach Bremen.“ Deshalb soll der Abbau am Samstagabend starten und am Sonntag abgeschlossen sein. Dann beginnt auch die Heimfahrt.

Familie Landwermann kehrt schon im Frühjahr zurück in die Stadt. Beim Frühlingsfest der Schausteller wird vom 30. März bis 7. April ein Riesenrad auf dem Messplatz an der Durlacher Allee stehen. „Es ist unser kleineres Riesenrad mit 38 Metern Höhe“, sagt Daniela Landwermann. Zuvor steht die Familie Anfang März schon bei einem Jahrmarkt in Würzburg. Auch auf den Karlsruher Weihnachtsmarkt wollen die Unternehmer zurückkehren – dabei aber gerne auf eine Verlängerung über Weihnachten hinaus verzichten. Wenn der Christkindlesmarkt am 23. Dezember endet, sollen dann auch die überwiegend aus Polen stammenden Mitarbeiter zu ihren Familien fahren können. Einen früheren Start der Budenstadt würde die Familie Landwermann mittragen. „Dieses Jahr haben uns vier, fünf Tage gefehlt.“ Der Karlsruher Weihnachtsmarkt öffnet traditionell am Dienstag oder Donnerstag nach dem Totensonntag und endet am 23. Dezember. Der Markt in Baden-Baden beispielsweise läuft deutlich länger. Aktuell wird politisch diskutiert, den Markt auch in Karlsruhe schon vor dem Totensonntag zu öffnen. „Den Totensonntag selbst könnten wir dann zulassen“, versichert Landwermann. Sie sagt: „Dieses Jahr lief das Geschäft ordentlich.“