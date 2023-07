Schonung. Schlaf. Die hilfreiche Liste für Opernsänger, wie sie ihre Stimme optimal pflegen, ist lang. Merlin Wagner setzt zusätzlich auf körperliche Kondition: „Sport ist extrem wichtig für Sänger“, sagt der Mann, der bezüglich Tonhöhe vom Bariton zum Tenor aufgestiegen ist. Überhaupt geht es für den jungen Sänger, der noch als Student vom Fleck weg ans Badische Staatstheater gecastet wurde, immer wieder steil bergauf. Merlin Wagner liebt das Bouldern. Und möchte bitte ganz viel Gaudi auf der Bühne. Dann nämlich ist er ganz in seinem Element.

Zum Beispiel damals, als er der falsche Mann im richtigen Augenblick war: Die Operette „Gräfin Mariza“ handelt von ebenjener steinreichen und hübschen Frau, die ihre Ruhe vor lästigen Mitgiftjägern haben will und deshalb einen Verlobten erfindet. Was sie nicht ahnt: Es gibt ihn wirklich, den Baron Kolomán Szupán. Und in dieser Rolle steht Merlin Wagner plötzlich vor ihr.

Dem Karlsruher Publikum bescherte der Sänger vor bald zwei Jahren zum ersten Mal in einer größeren Partie das Vergnügen eines Spieltenors, wie er im Buche steht – mit goldenem Timbre im Hals und dem Zeug eines Fred Astaire in den Beinen. Hinzu kommt: Wagner sprüht vor Spielwitz.

Anmut und Leichtigkeit hat er im Blut, die technische Fertigkeit erlernte er schon als Teenager. Die Lust an der Operette ist übrig geblieben vom Wunsch in jungen Jahren, später einmal Musicaldarsteller zu werden. Er besuchte Workshops der Jugendakademie für Darstellende Künste und lernte Tanzen – Ballett, Jazz und Stepptanz.

Der Groschen fiel bei „Hoffmanns Erzählungen“

Vom Musical aber kam er dann doch wieder ab. Manches wirkte ihm einfach zu platt, erzählt Wagner. Zum Beispiel: „Der Hauptdarstellerin passiert irgendwas Theatralisches und dann kommen alle fingerschnipsend hinten aus der Gasse gelaufen“, Wagner schnipst, Showtalent hat er – ohne Zweifel. „Aber die Oper hat mich irgendwann einfach mehr gereizt.“

Der Groschen, sagt er, fiel beim Opernbesuch mit der Mutter. In Kassel, wo er geboren wurde und aufwuchs, besuchte er mit ihr „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach. Die Puppenarie faszinierte ihn. Auch „Faust“ von Gounod und diverse Wagner-Opern, in denen er als Sänger im Extrachor am Staatstheater Kassel mitwirkte, brachten sein Herz gewissermaßen zum Schmelzen. „Hach, einfach super“, erinnert er sich. „Dann habe ich angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen.“

Eines Tages kam der Anruf des Dramaturgen

„Hoffmanns Erzählungen“ also gab den Ausschlag und damit jene Oper, für die er vor knapp vier Jahren der richtige Mann im richtigen Augenblick war. Er sang noch als Student die Rolle des Dandini in Rossinis „La Cenerentola“ in einer Produktion der Karlsruher Musikhochschule. Im Publikum saß der damalige Dramaturg am Badischen Staatstheater, Patric Seibert. Er war auf der Suche nach Stimmen für die Rolle eines der Studenten in „Hoffmanns Erzählungen“ und auch für einen Handwerksburschen in der geplanten „Wozzeck“-Produktion, die wegen der Pandemie erst im Frühjahr 2023 herauskam.

Kurz nach dem Rossini sei ein Anruf von Seibert gekommen, der ihm das Angebot für beide Produktionen machte. Und Wagner hatte einen Fuß im Badischen Staatstheater. Seit der Spielzeit 2020/21 gehört er dort zum Ensemble und singt unter anderem St. Brioche in „Die lustige Witwe“, den Steuermann in „Der fliegende Holländer“, Monostatos in „Die Zauberflöte“ und Remendado in „Carmen“.

Nach Karlsruhe war Merlin Wagner mit Christian Elsner gekommen. Er studierte bei dem Tenor in Würzburg und folgte ihm 2017 für sein Masterstudium an die Musikhochschule in Karlsruhe. Damals noch als Bariton.

Als Tenor fühle ich einfach mehr. Merlin Wagner

Opernsänger am Badischen Staatstheater

Viele sprachen ihn an, seine Stimme sei zu tief angesetzt. Vor vier Jahren wechselte er das Stimmfach. Tenor-Rollen reizten ihn stärker. „Ich fühle einfach mehr“, sagt er. „Ich wurde als Bariton sehr oft gefragt, ob ich Tenor bin. Aber als Tenor wurde ich noch nie gefragt, ob ich Bariton bin.“

Der Wechsel in das höhere Stimmfach sei mitnichten nur der Schritt, einfach höher zu singen. Der Unterschied zwischen den Stimmfächern sei wie der zwischen einem Marathon oder einer Tour mit dem Rennrad. „Das ist eine andere Disziplin“, sagt er. Und: „Ein Tenor muss mehr körperliche Fitness haben.“

Merlin Wagner erhielt den Goldenen Fächer

Wagner steht noch am Anfang seiner Karriere. Erst kürzlich erhielt er den Goldenen Fächer, eine Auszeichnung der Kunst- und Theatergemeinde Karlsruhe für die beliebtesten Nachwuchskünstler des Staatstheaters. Wagner ist nicht nur mit gutem Stimm-Material ausgestattet. Er pflegt es auch. Mit Sport wie Bouldern oder auch Mountainbike fahren. Aber auch mit der für ihn richtigen Einstellung.

Am längsten kann man mit seiner Stimme erfolgreich sein, wenn man lernt, geduldig zu sein. Merlin Wagner

Tenor am Badischen Staatstheater

„Geduld ist das Wichtigste“, sagt er. Er hält nichts davon, zu früh zu große Rollen zu singen. Natürlich müsse man auch Neues wagen. „Am längsten kann man aber mit seiner Stimme erfolgreich sein, wenn man lernt, geduldig zu sein.“ Schließlich spüre man, wenn es passt. Und das sind für Wagner im Moment vor allem „Spielrollen, mit denen ich die Leute zum Lachen bringen und einfach Gaudi machen kann.“