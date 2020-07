Isabel Steppeler Autorin

Musik und Bayern haben sie geprägt. Seit 1996 ist Isabel Steppeler in Karlsruhe, seit 2009 als Redakteurin für das Ressort Kultur bei den Badischen Neuesten Nachrichten. Vom Abitur an einem musischen Gymnasium kam sie mit Piano und einer Ausbildung in der Tasche aus Freising und München in die Fächerstadt. Dort studierte sie am Schloss Gottesaue, dem wohl schönsten Hort auf Erden für musikalische Bildung, und auf dem Campus Süd gleich unter dem Egon-Eiermann-Hörsaal. Die Fächer: Musikwissenschaften und Kunstgeschichte.Von dort führte der Weg über einen Studienaufenthalt in Bologna, das Engagement in Karlsruher Museen und die Organisation der 10. Karlsruher Museumsnacht (KAMUNA) zu den BNN. Dort gehen Tag für Tag faszinierende Dinge aus der Welt der Musik und der Kunst über ihren Tisch. Wenn sie mal eine Auszeit braucht, ist Isabel Steppeler an der frischen Luft joggen oder mit Leidenschaft über den Kochtöpfen. Musik hat sie dabei eigentlich immer im Ohr.