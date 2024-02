Ein Live-Spektakel der besonderen Art kommt nach Karlsruhe: Berlins Elektromusik-Ikone Paul Kalkbrenner gibt am 8. September sein Debüt in der Fächerstadt.

Geplant ist ein Live-Konzert am 8. September auf dem Messplatz. Wie die Agentur RRS Eventgroup in Karlsruhe mitteilt, wird das Event unterstützt durch ein speziell abgestimmtes Bühnenkonzept mit Sound, Licht und einer 100 Quadratmeter großen LED-Wall.

Tobias Klein, der lokale Veranstalter, spricht von einem „historischen Moment“. Nachdem Kalkbrenners Konzerte auf der Berliner Waldbühne und dem Dresdner Altmarkt nahezu ausverkauft seien, biete der Karlsruher Messplatz Platz für 20.000 Fans, die Teil dieser besonderen Nacht sein wollen. Tickets seien ab 35 Euro erhältlich. Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 17. Februar, 12 Uhr auf www.paulkalkbrenner.ticket.io.

Kalkbrenner live: Eine Electronic-Nacht unter Karlsruhes Sternen

Paul Kalkbrenner, am 11. Juni 1977 in Leipzig geboren, ist bekannt für seinen Beitrag zur elektronischen Musikszene und seine Live-Auftritte. Als Künstler erlangte er internationale Anerkennung durch seinen Hit „Sky and Sand“, der im Film „Berlin Calling“ von 2008, in dem er auch die Hauptrolle spielte, zu hören war. Dieser Film trug maßgeblich zu seiner Popularität bei.

Über die Jahre hat er zahlreiche Alben veröffentlicht, die sich durch eine Mischung aus Techno, House und elektronischer Musik auszeichnen. Kalkbrenner ist für seine charakteristische Verwendung von analogen Synthesizern und seine Fähigkeit, emotionale Tiefe in seiner Musik zu erzeugen, bekannt. Er tritt regelmäßig auf großen Festivals und in Clubs weltweit auf.