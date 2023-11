Warnstreiks in Karlsruhe: Wissenschaftliche Mitarbeiter und studentische Hilfskräfte sowie Tutoren (studentische Beschäftigte) haben sich am Montag an den Hochschulen in der Stadt versammelt.

Sie forderten mit der Arbeitsniederlegung im Rahmen der Tarifrunde der Länder vor allem deutliche Gehaltserhöhungen und einen bundesweit gültigen Tarifvertrag für die mehr als 300.000 Hilfskräfte und Tutoren.

Streikende in Karlsruhe fordern auch die Anhebung der Bafög-Sätze

Zusätzliche, über die Tarifrunde hinausweisende Forderungen, sind laut Verdi die Anhebung der Bafög-Sätze, eine grundlegende Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, echte Mitbestimmungsrechte durch die Aufnahme studentischer Beschäftigter in die Personalvertretungsgesetze der Länder sowie die Ausfinanzierung von Forschung und Lehre, unabhängig von Drittmitteln und Projektförderung.