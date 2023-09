Verdi ruft in der Region Karlsruhe zu Warnstreiks im Einzelhandel auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft in Karlsruhe und Umgebung vom 21. bis 23. September zu einem dreitägigen Warnstreik auf. Mitarbeiter aus 16 Unternehmen im Groß- und Einzelhandel beteiligen sich daran. Das müssen Betroffene wissen.

Folgende Unternehmen beteiligen sich an dem Warnstreik: die Kaufland-Filialen Ettlingen, Pforzheim Am Mühlkanal und Howiesenweg, Bretten, Karlsruhe Oststadt und Grünwinkel, Freudenstadt, Nagold, Horb und Calw. Weiter werden Primark Karlsruhe, Sport Scheck Karlsruhe, Metro Gastro Bruchsal, das dm Verteilzentrum Waghäusel, Ikea Karlsruhe und H&M Karlsruhe zum Streik aufgerufen.

Der Streik dauert zum ersten Mal in den Verhandlungen drei Tage. Er beginnt am Donnerstag, 21. September, 5 Uhr, und dauert bis 23. September. Für den Bezirk Mittelbaden-Nordschwarzwald findet der zentrale Streiktag am Freitag, 22. September, um 9 Uhr in Karlsruhe statt.