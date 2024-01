Streik führt zu Komplettausfall

Fahrgast am Karlsruher Bahnhof sauer: „Ich hatte einen wichtigen Termin“

Am Hauptbahnhof Karlsruhe müssen sich Reisende am Mittwochvormittag in Geduld üben. Lokführer und Zugbegleiter sind nicht am Gleis, sondern stehen vor dem Haupteingang.