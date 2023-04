Die BNN haben nach Menschen gesucht, die in Karlsruhe ein neues Zuhause beziehen wollen – und sie gefunden. Im Losverfahren wurden die Menschen ausgewählt.

Nun sind die Vermieter am Zug: Haben Sie die passende Wohnung? Melden Sie sich bei der Redaktion und machen Sie ein paar Menschen glücklicher.

1 bis 2 Zimmer: Hilfe in einer Zwangslage

Nenad Slavkovski ist in einer Zwangslage – nachdem er aus seiner alten Wohnung ausziehen musste, ist er bei einem Freund untergekommen. Doch dort kann er nicht allzu lange bleiben. Nun sucht der Mann recht dringend eine neue Bleibe. Der aus Nord-Mazedonien stammende Mann hat zwei Kinder, die jedoch nicht bei ihm leben.

Er ist Lkw-Fahrer und arbeitet als solcher bei einem Bauunternehmen. Er ist praktisch veranlagt und handwerklich geschickt, wie er im Bewerbungsschreiben erklärt. Nenad ist deutscher Staatsbürger, hat seine alte Nationalität abgelegt.

Was wird gesucht? Nenad Slavkovski sucht eine Ein-Zimmer-Wohnung, besser noch eine Wohnung mit zwei Zimmern. Da seine Familie in der Oststadt lebe, würde er sich über eine Bleibe in der Nähe freuen. Oder mit einer entsprechend guten Anbindung.

2 bis 3 Zimmer: Die erste gemeinsame Wohnung in Karlsruhe

Julia Schöne und Rafael Raupp würden gerne näher an ihrem Studiumsort wohnen. Und der ist Karlsruhe. Und sie wollen darüber hinaus einen großen Schritt im Leben tun: Sie wollen in ihre erste gemeinsame Wohnung ziehen, schreiben sie in ihrer Bewerbung.

„Gemeinsam suchen wir seit Oktober 2022 eine Wohnung in Karlsruhe“, erklären sie in der Bewerbung für ein neues Zuhause. Schöne und Raupp studieren beide an der Hochschule Karlsruhe, noch wohnen sie bei ihren Familien im Landkreis Karlsruhe. Haustiere bringen sie beim Umzug keine mit.

Eine helle Wohnung schwebt beiden vor, am besten mit einem möglichen Einzugstermin binnen der kommenden drei Monate. „Wir sind aber ebenfalls flexibel und könnten sofort einziehen“, schreiben die beiden.

Wichtig ist die Lage der Wohnung für das junge Paar, schreiben sie. Am besten Innenstadtnähe, so dass beide mit dem Rad an die Hochschule, zu ihren Tätigkeiten als Werksstudenten und zu ihren Sportterminen fahren können. Eine nette Nachbarschaft ist ein Plus, über das sie sich freuen würden.

Was wird gesucht? Die erste gemeinsame Wohnung soll am besten drei Zimmer haben, um Wohn- und Arbeitszimmer separat einrichten zu können, wie sie anmerken.

Die Wohnfläche soll mindestens 60 Quadratmeter betragen. Eine Einbauküche würde den beiden den Einzug in die erste gemeinsame Wohnung erleichtern. „Es ist aber kein Muss“, schreiben sie an die Redaktion.

3 bis 4 Zimmer: Wohnungssuche mit Hürden

Ines Kunert meldet sich aus einer schwierigen Lage – momentan lebt die Mutter einer vierjährigen Tochter noch in der Lausitz, ihr Verlobter in Karlsruhe. Das Naheliegende, zu ihrem Verlobten zu ziehen, ist aktuell nicht möglich, schreibt sie an die Redaktion gerichtet. Ihr Partner habe lediglich eine Ein-Zimmer-Wohnung in Karlsruhe. Das ist dann zu wenig Platz für die Wohnungssuchende. Eine neue Bleibe muss her.

Sie habe einen Wohnungsberechtigungsschein der Stadt Karlsruhe erhalten. Damit kommen auch günstigere Wohnungen für Ines Kunert infrage. Ihre Tochter habe sie bereits in einem Kindergarten in Karlsruhe anmelden können.

Rückmeldungen auf ihre Suchanfrage nach einer Wohnung aus dem November habe sie leider noch nicht erhalten. Sie schreibt, dass sie nicht bei jedem Wohnungsangebot nachfragen könne. Sie sei hörgeschädigt, daher hat sie auch Hürden bei der Suche nach einer neuen Bleibe.

Was wird gesucht? Ines Kuhnert sucht eine neue Wohnung in Karlsruhe. Es dürfte gerne eine Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnung sein, schreibt sie. Die Wohnfläche der neuen Bleibe soll mindestens 70 Quadratmeter umfassen, ein Balkon zur Wohnung wünscht sich Kuhnert zudem.

Der Wunschstandort für die Mutter ist Oberreut, aber mit dem angegebenen Suchradius von zehn Kilometern, den sie angibt, ist auch praktisch jeder andere Standort in Karlsruhe geeignet, sowie auch im südlichen Landkreis.

2- oder 3-Zimmer-Wohnung: Aus Bayern nach Karlsruhe

Das Paar Sarah ho und Dionisio Vendrell Jacinto lebt in München und Karlsruhe. Vacinto ist Informatiker und arbeitet häufig in Karlsruhe, seine Partnerin Sarah Ho hat in Karlsruhe eine Doktorstelle am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), für die sie zwischen München und Karlsruhe pendelt. Aus diesen Gründen wollen beide gerne ihren Lebensmittelpunkt ins Badische verlegen. Am liebsten würden sie zwischen Ende Juli und Anfang August wechseln.

Was wird gesucht? Die beiden suchen eine Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung mit etwa 60 Quadratmeter Wohnfläche. Am liebsten würden sie nach Rintheim oder in die Oststadt ziehen, aber über eine Bleibe in der Weststadt, in der Südstadt oder in Durlach würden sie sich auch freuen. Einen Balkon oder sogar einen Garten, um zu gärtnern, fänden beide toll. Die beiden haben keine Tiere.

2-Zimmer-Wohnung in Karlsruhe oder Durlach: Endlich wieder zur Ruhe kommen

Seit 35 Jahren lebt Oktavia Mink mit ihrem Partner in der selben Wohnung in Durlach. Nun wird das Mehrfamilienhaus saniert, und die beiden sind gezwungen, ihre Wohnung zu verlassen. Die pensionierte Lehrerin und der Rentner suchen eine passende Wohnung, um endlich wieder zur Ruhe kommen zu können.

Was wird gesucht? Die beiden suchen eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Karlsruhe oder in Durlach, mit einem Balkon und Stellplatz. 650 Euro Kaltmiete liegen noch im Rahmen, schreiben sie.

75 bis 85 Quadratmeter: Zurück in die alte Heimat

Im Raum Karlsruhe sucht die Buchhändlerin und angehende Personal Trainerin eine Wohnung für sich und ihre zwei Kinder im Alter von 14 und 2 Jahren. Aktuell leben sie noch bei Hannover, doch die Nähe zu den alten Freunden im Badischen fehlt ihr, schreibt sie. Für ein langfristiges Zuhause in oder bei Karlsruhe wären sie unendlich dankbar.

Die neue Bleibe sollte so liegen, dass die Karlsruher Innenstadt per ÖPNV gut erreichbar ist, schreibt sie. Weitere, große Anforderungen habe sie nicht. Es sei so schon schwer, eine Wohnung zu finden.

Was wird gesucht: Die kleine Familie sucht eine Wohnung zwischen 75 und 85 Quadratmetern, im Dachgeschoss zwischen 80 und 90 Quadratmetern. Ein Balkon, sei er noch so klein, würde ihr Glück komplettieren.

3 bis 4 Zimmer: Wegen Familienzuwachs auf der Suche

Aus Pfinztal-Berghausen kommt die Familie Treiber, die sich bei uns gemeldet hat. Wegen Familienzuwachs von Zwillingen wird ihr die aktuelle Wohnung zu klein. Bald sind es fünf Menschen, die eine neue Bleibe suchen. Momentan leben sie noch einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit 74 Quadratmetern, und das schon seit mehreren Jahren. Jetzt muss es also eine neue Bleibe her.

Neben Mutter Angelina Yvonne Treiber noch ihr Ehemann, die 18 Monate alte Tochter und Zwillinge, die schon bald das Licht der Welt erblicken werden. Dazu kommt noch die Familienhündin. Die sei in der Wohnung ruhig, belle und jammere auch nicht, wenn sie einmal alleine in der Wohnung sein sollte. Das könnten auch die jetzigen Vermieter bestätigen, betont Angelina Yvonne Treiber in ihrer Bewerbung, die sie an die Redaktion schickte.

Was wird gesucht: Familie Treiber wünscht sich eine Drei-Zimmer-Wohnung, bevorzugt in Grötzingen, Durlach, Rintheim oder der Waldstadt, weil beide Elternteile in Karlsruhe arbeiten. Sie sollte mindestens 80 Quadratmeter groß sein, gerne auch mehr. Am liebsten gehört dazu noch ein Balkon, eine Terrasse oder einen Garten.

Die Wunschwohnung sollte kalt maximal 850 Euro kosten, warm nicht mehr als 1.200 Euro, schreiben die Bewerber in ihrer Mail an die Redaktion. Über eine Wohnung im Erdgeschoss oder in einem Haus mit Aufzug wäre die Familie glücklich.

3-Zimmer-Wohnung: Unterwegs und umtriebig

Das Ehepaar Heske verlässt seine Wohnung in Karlsruhe-Neureut, in der sie seit 1976 leben. Beide seien um die 70 Jahre alt, schreiben sie, und suchen eine neue Wohnung.

Das neue Zuhause soll am besten im vertrauten Stadtteil Neureut sein – oder ein bisschen weiter im Norden in Eggenstein-Leopoldshafen. Das Fahrradoutfit auf dem Foto tragen sie wohl nicht umsonst, beide seien noch sehr umtriebig, wie sie in ihrer Bewerbung erklären.

Was wird gesucht? Die Heskes suchen eine Wohnung mit drei Zimmern. Einen Balkon soll sie ebenfalls haben, heißt es in der Bewerbung. Eine neue Wohnung könnte sofort bezogen werden, betonen die beiden.

4 bis 5 Zimmer: Nur das Büro hat eine Tür

Spontan haben Christina und Marcel Dörries alles gekündigt, schreiben sie in der Bewerbung an die Redaktion. Sie sind aus Niedersachsen nach Neureut gezogen. Ein neuer Job sollte in sechs Wochen beginnen. Sehr kurzfristig hat die Familie eine Maisonette-Wohnung gefunden.

„Auf den ersten Blick toll“, schreiben sie. Jedoch sei die Wohnung etwas überteuert. In der Bewerbung beschreiben sie die recht engen Platzverhältnisse. „Leider mussten wir diese Bleibe nehmen“, heißt es weiter.

Wie auf dem Foto zu sehen, steht der Weihnachtsbaum im Schlafzimmer, schreiben sie. Das Kinderzimmer für Tochter und Sohn ist einen Stock höher, ohne eine Tür und nur durch eine halbe Mauer abgetrennt. „All in one“, schreiben sie. Das einzige Zimmer mit Tür sei das Büro.

Die Wohnung haben sie kurzfristig gefunden, aber letztlich habe keine Beschreibung in der Annonce den Tatsachen in der neuen Bleibe entsprochen. Für die 92 Quadratmeter zahlt die junge Familie eine Miete von 1.500 Euro.

Was wird gesucht: Gesucht wird eine Erdgeschosswohnung mit kleinem eingezäuntem Garten. Die neue Bleibe sollte 85 Quadratmeter oder größer sein, mit mindestens vier Zimmern und nicht an einer Hauptstraße oder in der Nähe einer Straßenbahnlinie gelegen sein.

Die Dörries würden am liebsten weiter in Neureut leben. In der näheren Umgebung oder in Malsch sei aber auch noch möglich, erklären sie in der Bewerbung an die Redaktion.

4 Zimmer in Oberreut: Ein Zimmer mehr für die Schulkinder

Am liebsten würden Saad Alali und seine Familie in Oberreut bleiben. Das Problem: Die Wohnung ist mit drei Zimmern einfach nicht mehr ausreichend dimensioniert.

Seit Februar sind sie nämlich zu sechst: Saad, seine Frau, die Tochter und drei Söhne. Haustiere gibt es keine in der Familie. Dringend suchen sie nun nach einer neuen Bleibe. „Ein Umzug in den nächsten Monaten wäre gut.“

Alali schreibt über sich, dass er 35 Jahre alt ist und aus Syrien stammt. Seit 2015 schon lebt er in Deutschland. Im Januar 2022 konnte er seine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker im Feinblechbau abschließen. „Seither arbeite ich bei einem Blechverarbeitungsunternehmen in Karlsruhe in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis“, schreibt er.

„Jetzt ist es wirklich sehr eng geworden in unserer Wohnung.“ Dringend suchen sie eine eine größere Bleibe. „Damit die Schulkinder in Ruhe ihre Hausaufgaben machen können und auch unsere Tochter ihr eigenes Zimmer hat“, schreibt er.

Was wird gesucht? Die Familie sucht eine neue Wohnung mit vier Zimmern und einer Wohnfläche von etwa 100 Quadratmetern oder mehr. Wunsch wäre auch das Vorhandensein eines Balkons oder eines Gartens. Sie würden sich über eine Wohnung in Oberreut freuen, offen seien sie aber auch für andere Stadtteile. Wichtig ist die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr für den Weg zur Arbeit, zu den Schulen und zum Kindergarten.

Am liebsten 4 Zimmer: Keinen langen Weg in den Kindergarten

Damit die Kinder der Maxelons keinen allzu langen Weg in den Kindergarten haben, sucht die junge Familie eine Wohnung in der Südstadt-Ost, in der Südstadt oder in der Oststadt.

Es sollten vier Zimmer sein, denn schon bald kommt Familiennachwuchs dazu. Dann werden es sechs Familienmitglieder sein, die auf eine neue, größere Bleibe hoffen. Den Umzug könnte die Familie recht zügig stemmen. Schon im Juni 2023 könnte man umziehen, schreiben sie.

Daniel Maxelon ist selbstständig mit einer Grafikagentur – seine Frau Janina Maxelon arbeitet seit zwölf Jahren bei der Lufthansa mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Die Eltern sind beide Nichtraucher und Haustiere gibt es keine.

Was wird gesucht? Es sollen am liebsten vier Zimmer sein, schreibt das Paar in seiner Bewerbung. Eine Wohnfläche von mindestens 100 Quadratmetern sollte es sein, am liebsten im City-Park, in der Südstadt-Ost, in der Südstadt oder in der Oststadt.

4 Zimmer wären am besten: Begeisterung für die Weststadt

Vom Traum des eigenen Zimmers berichtet die vierjährige Liora, Tochter von Shanna Gaus. Daher suchen Mutter Gaus und ihr Partner ein neues Zuhause. Shanna Gaus ist Business-Analystin, der Vater ist IT-Projektleiter.

Für die beiden ist wichtig, dass die neue Wohnung oder das neue Haus in der Weststadt gelegen ist, denn dort lebt die Großmutter Lioras, die die Tochter regelmäßig vom Kindergarten abholt und selber in Karlsruhes Musikerviertel lebt.

Was wird gesucht? Es sollen am besten vier Zimmer sein – in einer Wohnung oder einem Haus, wie die Eltern in der Bewerbung betonen. Ein großer Balkon, eine Terrasse oder ein Garten sollte mit dabei sein, betonen die beiden.

5 bis 6 Zimmer oder Haus: Auch Kaufen ist eine Option

Familie Ultzsch lebt seit vielen Jahren in Durlach. Dort haben sie ihren Lebensmittelpunkt und dort fühlen sie sich wohl, versichern sie in Ihrer Bewerbung an die Redaktion.

Das Paar und die vier Kinder haben ihre Aktivitäten im Stadtteil und gehen dort in die Schule, die jüngste Tochter besucht schon bald den Kindergarten. „Wir lieben unseren Ort – nachmittags können wir zu Fuß zu Freunden und in den Park oder auf den Spielplatz gehen“, sagen die Kinder Ronja und Lynn. Die Kinder machen Sport oder gehen in die Musikschule.

Zum Bedauern der Familie läuft der Mietvertrag in ihrem bisherigen Zuhause im Frühjahr 2024 aus. „Bisher haben wir trotz intensiver Suche nichts Neues gefunden, und die Zeit wird knapp“, erklären sie. Es muss daher ein neues Zuhause her, bis spätestens in einem Jahr. Mutter Christine ist Lehrerin, Vater Johannes ist als Sozialarbeiter beschäftigt. Die Einkommen sind gesichert, schreibt das Paar. Außerdem sind sie Nichtraucher. Der Einzugstermin ist zu jeder Zeit möglich, betonen die beiden in ihrem Schreiben.

Was wird gesucht? Die Familie Ultzsch sucht eine Wohnung oder auch ein Haus, mit mindestens fünf oder sechs Zimmern auf mindestens 120 Quadratmeter. „Ein Garten wäre natürlich toll. Gerne kümmern wir uns auch um die Gartenpflege. Eventuell käme auch ein Kauf infrage.“ Am liebsten würden die Ultzschs natürlich in Durlach oder in der Umgebung wohnen bleiben.