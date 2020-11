100.000 Euro Sachschaden

Feuer in Karlsruhe-Oberreut: Mann will Feuerwehr nicht in Wohnung lassen

Ein Brand in einem Wohnhaus in Oberreut hat am Montagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei verursacht. Laut einer Mitteilung der Einsatzkräfte war die Terrasse im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Weick-Straße gegen 22.40 Uhr aus noch ungeklärten Gründen in Brand geraten.