In der Nacht auf Donnerstag wurde die ehemalige Großraumdisco A5 ein Raub der Flammen. War es Brandstiftung? Jetzt gibt die Polizei erste Ermittlungsergebnisse bekannt.

Nach dem Großbrand in der alten Großraumdisco A5 in Karlsdorf-Neuthard steht die Brandursache wahrscheinlich fest. Es handelte sich „vermutlich um einen technischen Defekt an einem Stromkasten“, erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe auf Anfrage dieser Redaktion. Eine Brandstiftung sei damit ausgeschlossen.

140 Feuerwehrleute waren bei Großbrand im Einsatz

In der Eventhalle, in der sich früher die bekannte Disco A5 befand, war laut Polizei in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Eine Polizeistreife hatte es zufällig entdeckt.

Personen wurden nach offiziellen Angaben nicht verletzt. Der Schaden soll sich auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen. 140 Feuerwehrleute rückten aus. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

+4 +2

Bis 2016 gab es die Disco im Gewerbegebiet von Karlsdorf-Neuthard. Sie galt als eine der größten Diskotheken Deutschlands. Zuletzt war in dem Gebäude eine Event-Location untergebracht, in der unter anderem große Hochzeiten gefeiert wurden.