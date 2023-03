Frau fährt mit Auto ungebremst in Bäckerei in Karlsruhe

Die Frontscheibe einer Bäckerei hat eine Frau am Dienstagabend in der Rheinstraße in Karlsruhe gerammt, nachdem sie vermutlich zuvor einen medizinischen Notfall hatte.

Eine 58-Jährige ist am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr mit ihrem Auto in die Frontscheibe einer Bäckerei in der Rheinstraße in Karlsruhe gefahren. Die Polizei teilte mit, das sie zunächst entlang der Rheinstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war und von dort aus nach rechts auf einen Parkplatz abbog. Allerdings fuhr sie über den Parkplatz hinaus und rammte ungebremst die Scheibe der Bäckerei.

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau wegen einer medizinischen Notsituation die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie wurde im Anschluss in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.