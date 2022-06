Fünf bislang Unbekannte rauben Fahrrad in Karlsruhe-Grünwinkel

Eine Gruppe von fünf bislang unbekannten Personen hat am Samstagabend gegen 18.30 Uhr unter Androhung von Schlägen das Fahrrad eines 22-Jährigen in Grünwinkel geraubt. Die Tat ereignete sich in der Carl-Metz-Straße.

Fünf bislang Unbekannte haben am Samstag in Karlsruhe-Grünwinkel das Mountainbike eines 22-Jährigen geraubt. Wie die Polizei mitteilte, stellten sich die Täter dem Radfahrer gegen 18.30 Uhr in der Carl-Metz-Straße in den Weg und forderten ihn unter Androhung von Schlägen zur Herausgabe seines Fahrrads auf.

Daraufhin überließ der Geschädigte der Gruppe sein schwarzes Mountainbike. Der 22-Jährige flüchtete anschließend und verständigte die Polizei. Die Identität der unbekannten Täter konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Täter seien alle etwa 20 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen. Der Zeuge beschrieb das Aussehen der Unbekannten als südeuropäisch.

Zeugen gesucht Die Kriminalpolizei Karlsruhe bittet telefonisch unter (07 21) 6 66 55 55 um Hinweise.