Gefährliche Körperverletzung auf Messegelände in Karlsruher Oststadt

Mehrere Unbekannte haben am Donnerstagabend gegen 22 Uhr einen 18-Jährigen und einen 17-Jährigen auf dem Messegelände in der Karlsruher Oststadt angegriffen. Aus bislang ungeklärten Gründen fingen die Täter an, die Geschädigten zu schlagen und zu treten, wie die Polizei mitteilte.

Anschließend flüchteten die Täter. Die zwei Heranwachsenden wurden bei der körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.