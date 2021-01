Teenager kündigte eine Explosion an

16 Jähriger sprengt am Montagabend Tür in Karlsruhe-Grötzingen mit Raumspray

Ein 16-Jähriger hat am Montagabend in Karlsruhe-Grötzingen die Tür eines Zimmers mit einem Raumspray gesprengt. Durch eine beschädigte Stelle der Tür sprühte der Teenager das Gas in die Tür. Anschließend zündete er das Gemisch an. Bei der Explosion verletzte sich ein 13-Jähriger leicht am Arm.