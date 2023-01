Zwei Wohnungseinbrüche in Grötzingen: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Einbrecher sind am Dienstag in zwei Wohnhäuser in Karlsruhe-Grötzingen eingestiegen und geflüchtet. Aus einem der Häuser klauten die Diebe Schmuckstücke und Geld.

Unbekannte Täter sind am Dienstag in zwei Wohnhäuser in Karlsruhe-Grötzingen eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 14.30 und 19.30 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Karl-Martin-Graff-Straße. Die Einbrecher durchsuchten alle Räume und durchwühlten die Schränke und Schubladen.

In einem Wohnhaus in der Straße Am Schwalbenloch gab es im Zeitraum zwischen 18.15 und 22.00 Uhr ebenfalls einen Einbruch. Die Täter gelangten hier über ein rückseitiges Fenster ins Haus. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie alle Zimmer und nahmen Schmuckstücke wie auch Bargeld an sich, so die Polizei. Die Diebe seien daraufhin geflüchtet.

Die Höhe der Diebstahl- und Sachschäden sei noch unklar. Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach sucht nach möglichen Zeugen.