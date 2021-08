Bei den Karlsruher Grünen startet Zoe Mayer mit jungen Jahren durch. Nun will die 26-jährige Fraktionschefin in den Bundestag einziehen.

Listenplatz zwölf und zudem sehr gute Chancen auf das Direktmandat: Für politische Beobachter gilt es als gesetzt, dass Zoe Mayer im September für die Grünen ins Parlament einzieht. Auf Wohnungssuche ist die Karlsruherin in Berlin bisher aber nicht gegangen. „Es kann noch viel passieren“, wiegelt die 26-Jährige ab. Aber ja, sie habe richtig Lust, Karlsruhe im Bundestag zu vertreten und die Region zu stärken.

Seit 2014 sitzt die Grüne im Gemeinderat, steht inzwischen an der Spitze ihrer Fraktion. „Bei dieser Arbeit merkt man immer wieder, dass es ohne den Bund nicht geht.“ Tempo 30 sei so ein Punkt: Karlsruhe wolle mehr davon, „der Bund lässt uns nicht“. Und Klimaneutralität bis 2050 sei viel zu spät. Doch auch da gelte: Berlin setze den Rahmen.

Zoe Mayer ist sicher, dass in den nächsten vier Jahren entscheidende Weichen beim Klimaschutz gestellt werden. Also musste sie nicht lange überlegen, ob sie in Berlin mitwirken will. Die Chance kam: Die langjährige Karlsruher Grünen-Abgeordnete Sylvia Kotting-Uhl tritt nicht mehr an.