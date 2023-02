Arbeiter stirbt nach Sturz aus 22 Meter Höhe in Karlsruhe

Nach einem Sturz aus 22 Meter Höhe ist am Montag ein Arbeiter in Karlsruhe gestorben. Der Unfall ereignete sich auf einer Baustelle im Stadtteil Grünwinkel.

Bei der Demontage eines Teiles eines Gerüsts an einem Rohbau in der Carl-Metz-Straße in Karlsruhe-Grünwinkel ist ein Arbeiter am Montagvormittag in die Tiefe gestürzt und gestorben. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Demnach hatte sich der 52-Jährige gegen 9.40 Uhr auf einer sogenannten Faltbühne in circa 22 Meter Höhe befunden. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der Mann herunter und starb noch am Unglücksort.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721/666-5555 zu melden.