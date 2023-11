An der Alb

„Sporty 40“: Wie Frauen um die 40 in Karlsruhe Outdoor-Sport betreiben

Fit und motiviert mit Gleichgesinnten an der Alb: Die Karlsruherin Christine Denauw bietet Personaltraining für Frauen zwischen 35 und 50 Jahren an der Maria-Hilf-Kapelle in Karlsruhe-Grünwinkel an.