Tanja Rastätter Redakteurin

Tanja Rastätter ist seit 2016 Redakteurin in der Online-Redaktion der Badischen Neuesten Nachrichten. Erfahrungen sammelte sie zuvor bei dem Radiosender die neue welle, der Zeitung Boulevard Baden, dem Typoblog Slanted und der Designagentur Magma Brand Design. An der Berufsakademie Ravensburg studierte die Redakteurin Medien- und Kommunikationswirtschaft/Journalismus-PR und arbeitete in der Pressestelle des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Die Karlsruherin widmet sich Themen aus dem Lokalen, der Kultur, dem Sport und dem Digitalen.