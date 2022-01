Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe-Hagsfeld

Am Montagabend haben in Karlsruhe-Hagsfeld mehrere Müllcontainer in einem Kellerraum Feuer gefangen.

Etwa 25 Mülltonnen brannten in einem Keller in der Jenaer Straße in Karlsruhe-Hagsfeld komplett ab. Wie die Polizei berichtet, ging gegen 17.30 Uhr die Meldung ein, dass sich in einem großen Mehrfamilienhaus starker Rauch gebildet habe.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Wohnungen über dem Kellerraum mussten anschließend gelüftet werden, die Bewohner konnten aber nach Angabe der Polizei in ihren Wohnungen verleiben.

Die Feuerwehr musste die Fassade auf der Suche nach Glutnestern teilweise entfernen. Die Polizei geht aktuell von einem Sachschaden von rund 60.000 Euro aus. Die Brandursache ist bislang unklar.