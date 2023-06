Ärger über einen Brunnen ohne Wasser in Karlsruhe-Hagsfeld

Gerade an warmen Tagen ist die Anlage vor dem Friedhof ein beliebter Ort zum Verweilen. Mensch und Tier würden sich aber über Wasser freuen. Was sagt die Stadt?

Ein Brunnen, in dem seit langem kein Wasser sprudelt. Einer Hagsfelderin reicht es jetzt. Sie wendet sich an diese Redaktion, um ihrem Ärger Luft zu machen.

Darum geht es genau: Einmal am Tag kommt Elvira Fischer-Walter am Brunnen vor dem Haupteingang zum Hagsfelder Friedhof vorbei. Sie hat einen Hund und gießt auf dem Friedhof das Grab ihrer Eltern. Wie viele andere Menschen lässt sich die 62-Jährige gerne auf der Sitzbank an dem Brunnen nieder. Wenn es heiß ist, erfrischt sich ihr Weimaraner „Gauner“ am Wasser, zudem gebe es ein kleines Becken für Vögel. Trinkwasser spendet der Brunnen vor dem Friedhof nicht.

„Das ist gerade auch für Kinder ein schöner Ort zum Verweilen“, sagt die BNN-Leserin. Doch seit fast zwei Jahren laufe der Brunnen, der von Peter Küchlin gebaut und 1991 fertiggestellt und eröffnet wurde, nicht mehr. „Ein Ärgernis“, findet die Hagsfelderin. Ein typischer Fall für die BNN-Rubrik „Was Leser ärgert“. Diese Redaktion hat die Stadt gefragt, wo das Problem liegt.

Das sagt die Stadt: Der derzeitige Schaden besteht den Angaben zufolge seit Anfang des Jahres. Er ist laut Friedhofs- und Bestattungsamt der Stadt Karlsruhe während der letzten Frostperiode im vergangenen Winter entstanden und habe zu einer Undichtigkeit an der Auslaufarmatur geführt. Nach einer Reparatur im Frühjahr 2022 sei der Brunnen über die ganze Sommerzeit des vergangenen Jahres in Betrieb gewesen.

Elvira Fischer-Walter sagt gegenüber dieser Redaktion, dass der Brunnen im September aus war. Sie habe gehofft, dass er im Frühjahr wieder läuft und versteht nicht, dass die Stadt die Winterzeit, in der der Brunnen eh abgestellt ist, nicht für die Reparatur nutzte.

So geht es weiter: Die wasserlose Zeit im Hagsfelder Brunnen geht wohl bald zu Ende. Nach Auskunft von Matthäus Vogel, Leiter des Friedhofs- und Bestattungsamtes der Stadt Karlsruhe, ist mittlerweile eine Fremdfirma mit der Reparatur des Brunnens beauftragt. Der Schaden werde voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen behoben. „Es ist toll, dass das zeitnah gemacht wird“, sagt Elvira Fischer-Walter. „Aber ich glaube es erst, wenn der Brunnen tatsächlich wieder funktioniert.“