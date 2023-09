Eine 69-Jährige war am Freitag gegen 12.45 Uhr in der Lidl-Filiale in der Postgalerie in Karlsruhe einkaufen. Ihre Handtasche stellte sie dabei auf dem Kindersitz ihres Einkaufswagens ab und hielt sie mit einer Hand fest, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge entriss ihr ein unbekannter Täter im Bereich der Tiefkühltheke die Handtasche und flüchtete anschließend aus dem Markt in unbekannte Richtung.

So soll der Täter ausgesehen haben

Die Geschädigte beschrieb den Täter als etwa 20- bis 30-jährigen Mann mit dunklem Hauttyp und schwarzen Haaren. Er sei etwa 185 Zentimeter groß gewesen, habe einen schwarzen Rucksack und ein auffällig schwarz-weiß kariertes Hemd getragen, welches bis zu den Knien reichte.

Außerdem habe er eine schwarze Schildmütze getragen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.