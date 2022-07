Seit 1990. Vor rund 30 Jahren fiel die Ausbreitung der Ambrosia in Europa zum ersten Mal vermehrt auf. Besonders in Ungarn und in den umgebenden Ländern breitet sich die Pflanze aus. Seit es in Deutschland aufgrund des Klimawandels mildere Temperaturen hat, breitet sich die Pflanze auch hier vermehrt aus. In Baden-Württemberg kommt die Ambrosia vereinzelt vor. Unter anderem in Karlsruhe, aber auch im Neckartal oder in Mannheim.