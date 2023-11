Dass Herbert Grönemeyer in Karlsruhe im Vorfeld der Schlosslichtspiele auftritt, hat viele überrascht. Jetzt ist klar: Er spielt dort nicht nur einmal.

Herbert Grönemeyer tritt in Karlsruhe im Vorfeld der Schlosslichtspiele auf – und das gleich zweimal. Überraschend verkündete die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) am Freitag, dass es im kommenden Jahr zwei Konzerte am Karlsruher Schloss geben wird.

Bereits bekannt war der Termin am Freitag, 9. August. Die Karten dafür sind nach wenigen Tagen nahezu vergriffen. Das jetzt verabredete Zusatzkonzert findet am Samstag, 10. August, statt.

Für das Zusatzkonzert sind ab sofort Tickets zu haben. Bei Eventim gehen wie gehabt 18.000 Karten in den Verkauf. Es gibt drei Kategorien, los geht es bei gut 60 Euro.

Damit liegt das Karlsruher Konzert preislich unter dem in Stuttgart. In der Landeshauptstadt tritt Grönemeyer am 24. Juli bei den JazzOpen auf.

Die Karten kosten dort zwischen 80 Euro für einen Stehplatz bis zu 300 Euro für einen sogenannten Businessseat. Weitere Konzerte sind in Berlin und Bochum angekündigt.

Großes Interesse an Konzert von Herbert Grönemeyer in Karlsruhe

Wie die KME mitteilt, sei Grund für das Zusatzkonzert die große Nachfrage nach den Tickets. „Damit dürfen sich die Karlsruherinnen und Karlsruher, wie auch die Gäste von außerhalb, also auf zwei Tage mit mitreißender Live-Musik eines der erfolgreichsten deutschen Künstler freuen“, heißt es in einer Mitteilung.

Link zum Kartenverkauf Hier können Sie eine Karte für das zweite Konzert von Herbert Grönemeyer kaufen.

Das Open-Air auf dem Schlossplatz mit Projektionen auf die 170 Meter breite Schlossfassade und einer eigens für den Karlsruher Abend zusammengestellten Setlist verspreche ein ganz besonderes musikalisches und auch stadtgeschichtliches Ereignis zu werden.

Im kommenden Jahr ist Schwerpunkt der Schlosslichtspiele das Jubiläum „75 Jahre deutsches Grundgesetz“. Die Projektionen laufen zwischen dem 15. August bis zum 15. September.

Haltung und Engagement für Demokratie und Bürgerrechte seien Grönemeyer seit Jahrzehnten ein besonderes Anliegen, für das er regelmäßig seine Stimme erhebe, so die KME. In sozialen Netzwerken erntet er dafür immer wieder Kritik unter anderem aus dem rechten Lager.

Schon 2023 gab es vor den Schlosslichtspielen eine Ouvertüre: Die Band Kraftwerk trat auf. Die 16.000 Karten waren damals innerhalb von 24 Stunden ausverkauft.

Der Kontakt zu den Musikern war über den im März 2023 verstorbenen ZKM-Chef Peter Weibel zustande gekommen. Er hatte zum 300. Stadtgeburtstag im Jahr 2015 die Schlosslichtspiele erfunden.