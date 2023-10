Im kommenden Jahr feiert er „40 Jahre 4630 Bochum“: Herbert Grönemeyer, einer der erfolgreichsten deutschen Popstars überhaupt, blickt 2024 auf jenes Album zurück, das ihm vor vier Jahrzehnten den großen Karrieredurchbruch beschert hat.

Sein bislang letzter Auftritt In Karlsruhe liegt mittlerweile 20 Jahre zurück: Im Mai 2003 trat „Herbie“, damals auf der Tour zum Album „Mensch“, vor 35.000 Fans im Wildparkstadion auf.

Nun kommt er in besonderem Rahmen wieder: Im August 2024 spielt er ein Open-Air-Konzert als „Ouvertüre“ für die Schlosslichtspiele Karlsruhe. Wir haben zusammengetragen, was man zu diesem Termin wissen muss.

Wo und wann tritt Herbert Grönemeyer in Karlsruhe auf?

Das Konzert ist angesetzt für Freitag, 9. August 2024, auf dem Vorplatz des Karlsruher Schlosses. Es ist angekündigt als „Ouvertüre“ der Schlosslichtspiele, die am 15. August eröffnet werden.

Was ist das Besondere an diesem Konzert?

Herbert Grönemeyer wird der zweite Künstler überhaupt sein, der ein Live-Konzert mit der Projektionstechnik der Schlosslichtspiele gibt. Erstmals fand eine solche Veranstaltung am 12. August dieses Jahres statt.

Geplant sind bislang nur Auftritte auf der Waldbühne Berlin und im Ruhrstadion Bochum, mit denen Grönemeyer im Juni den runden Geburtstag seines 1984 erschienenen Erfolgsalbums „4360 Bochum“ feiern will. Die insgesamt sechs Termine dort sind allerdings bereits nahezu ausverkauft.

Bietet Grönemeyer in Karlsruhe ein besonderes Programm?

Wie kam es zu dem Termin in Karlsruhe?

Man habe sich bereits vor dem Kraftwerk-Auftritt Gedanken gemacht, welcher Künstler 2024 das Thema Recht und Demokratie in einer Ouvertüre für die Schlosslichtspiele präsentieren könnte, so KME-Chef Wacker. „Die Kontaktaufnahme lief sehr persönlich und mit einem ganz klassischen emotionalen Brief, der unser Anliegen geschildert hat.“