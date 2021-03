Nach dem Tod einer 42-jährigen Frau nach einem Sturz vom Balkon in der Ebertstraße in Karlsruhe laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Ein zunächst festgenommener Mann befindet sich aber wieder auf freiem Fuß.

Nach dem tödlichen Sturz einer 42 Jahre alten Frau am Samstagabend gegen 22 Uhr sind auch am Montag noch zahlreiche Fragen offen. Die Polizei ist auf Ursachenforschung. Diese gestaltet sich allerdings schwierig.

Denn für den eigentlichen Ablauf des Geschehens, den Sturz vom Balkon, gibt es laut Staatsanwaltschaft keine unmittelbaren Augenzeugen. Es gibt nur Nachbarn, die einen lautstarken Streit in der Wohnung in der Ebertstraße gehört haben. Am Montag liefen noch weitere Befragungen der Nachbarschaft durch die Polizei. Beamte der Kriminaltechnik haben ebenfalls weitere Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden müssen.