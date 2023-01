Hybrid-Auto fängt in Karlsruhe-Durlach Feuer: 500.000 Euro Schaden

Ein Hybrid-Auto ist am Samstag in der Garage eines Geschäftshauses in Karlsruhe-Durlach in Brand geraten. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500.000 Euro.

Die Feuerwehr wurde gegen 18.25 Uhr alarmiert, nachdem in der Straße „Zur Gießerei“ ein Hybrid-Fahrzeug in Brand geraten war. Das Auto war in der Tiefgarage eines mehrstöckigen Geschäftsgebäudes abgestellt. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Tiefgarage sowie in den angrenzenden Gebäuden. Die Feuerwehr war mit 56 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Der Einsatz dauerte jedoch mehrere Stunden an.

Da der Wagen wegen der verbauten Batterie zunächst nicht vollständig gelöscht werden konnte, wurde das Fahrzeug von der Feuerwehr und einem Abschleppunternehmen aus der Tiefgarage auf einen speziellen Havarieplatz gebracht. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Feuerwehr mehrere Büros in den angrenzenden Gebäuden kontrollieren und die Garage maschinell belüften.

Verletzt wurde niemand. Nach einer ersten Schätzung von Feuerwehr und Polizei beträgt der entstandene Sachschaden rund 500.000 Euro. Hinweise auf die Brandursache lagen zunächst nicht vor.