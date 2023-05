Großprojekt

In Karlsruhe-Durlach wird die Idee für ein neues Kombibad konkreter

Die Karlsruher Bäderlandschaft ist in Bewegung. In Durlach soll ein Kombibad Akzente setzen – was mit der schwierigen Lage der Hallenbäder im Stadtteil und im benachbarten Grötzingen zu tun hat.