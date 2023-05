Badesaison im Freibad Wölfle in Wolfartsweier ist eröffnet

Das ehrenamtlich geführte Freibad Wölfle in Wolfartsweier ist pünktlich am 1. Mai in die Saison gestartet. Um Energie zu sparen wurde das Bad mit neuen Umwälzpumpen ausgestattet.

Pünktlich am 1. Mai hat das ehrenamtlich geführte Freibad Wölfle in Wolfartsweier seine Pforten geöffnet. Um 12 Uhr gab Ortsvorsteher Anton Huber den Startschuss in die Saison.

Bei angenehmen 20 Grad Außentemperatur sprangen die ersten Mutigen ins kühle Nass, das bereits seit 1993 ausschließlich durch Solarenergie erwärmt wird.

Ohne die Freiwilligen könnten wir die Arbeiten gar nicht stemmen. Frank Wittemann, Pressebeauftragter

Das Gelände und die Beckenanlagen sind bereit für künftige Gäste. Dafür sorgten in den letzten Wochen zahlreiche Ehrenamtliche, die bei Aktionen rund um die Auswinterung mit anpackten. „Ohne die Freiwilligen könnten wir die Arbeiten gar nicht stemmen. Diese Tätigkeiten und anfallende Kosten für Arbeitskräfte könnte der Förderverein alleine nicht aufbringen“, sagte Frank Wittemann, Pressebeauftragter des Wölfle.

„Nicht nur als Bad, auch als Kommunikationsort für Wolfartsweier“, diene das Wölfle, so Wittemann weiter. Die Unterstützung der ortsansässigen Vereine führe zu einer Win-win-Situation.

Familie Tosun bewirtet wieder den Freibad-Kiosk

So bereicherte der Verein für die Geschichte von Wolfartsweier mit einem Stand und dem Verkauf der frisch erschienen Chronik zum 50-jährigen Bestehen des Ortes den Tag der Eröffnung. Zeitgleich boten die Familie Tosun und ihr Team, die auch in diesem Jahr wieder die Bewirtung des Freibad-Kiosk übernehmen, den Gästen Speisen und Getränke.

Eine Neuerung in diesem Jahr stellen die neuen Umwälzpumpen dar, die das ehrenamtlich geführte Bad an diesem Tag in Betrieb nahm. Die Pumpen sparen ungefähr 60 Prozent des Strombedarfs und konnten mit Hilfe privater Spenden und der Förderung durch öffentliche Gelder angeschafft werden.

Eine wichtige Maßnahme angesichts hoher Energiekosten und zur Schonung der Umwelt, kommentierte Christa Grafmüller-Hell, Vorsitzende des Vereins Freibad Wolfartsweier, die neue Technik.

Bereits am Mittwoch, 3. Mai, gibt es das nächste Event im Wölfle. Die DLRG Ettlingen nimmt eine kombinierte Rettungsübung für alle Rettungsschwimmer, Badeaufsichten und Interessierten ab.