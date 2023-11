Inklusives Musikprojekt gibt Konzert im Karlsruher Tollhaus

Es wird bestimmt kein Konzert wie alle anderen. Denn die Lautenbacher Blaskapelle wird im Tollhaus am Sonntag, 26. November, um 11 Uhr in einer Matinee zu Gast sein.

Und die gesamte die Lautenbacher Blaskapelle ist nun mal keine Kapelle wie alle anderen. Sie entstand vor mehr als 40 Jahren aus einer anthroposophischen Lebensgemeinschaft heraus im Ort Lautenbach am Bodensee. Dort, in idyllischer Natur, leben 200 Menschen mit Behinderung, viele mit Down-Syndrom, in einer dorfähnlichen Gemeinschaft mit ihren Betreuern zusammen.

Band aus anthroposophischer Lebensgemeinschaft

Oberhalb von Überlingen bietet dieses Dorf ein Lebensumfeld mit Werkstätten, Gärtnerei, Schreinerei und vielem anderen, in dem die Bewohner sich entfalten können. Und aus der Mitte dieser Gemeinschaft ist eine Band entstanden, die nun zum insgesamt vierten Mal im Tollhaus auftritt.

Das Tollhaus wertschätzt den Auftritt der Kapelle und engagiert sich für das Umfeld des Events – und stemmt damit auch eine finanzielle Herausforderung. So muss etwa Verpflegung und Unterbringung der etwa 30 Musiker sowie deren Betreuer organisiert werden.

Diese Arbeit ist für mich sehr spannend. Jos Rinck

künstlerischer Leiter

Ein soziales Engagement, das nicht hoch genug einzuschätzen ist, so Jos Rinck, künstlerischer Leiter der Kapelle. „Etwa sechsmal im Jahr bin ich in Lautenbach und probe und spiele mit den Musikern. Diese Arbeit ist für mich sehr spannend.“

Wie ist es überhaupt zu dem Projekt gekommen? Gegründet wurde das Orchester, das mit Instrumenten vom Flohmarkt begann, im Jahr 1985. Der Wunsch einer Bewohnerin nach einer Blaskapelle regte damals die Tatkraft und Fantasie des Werkstattleiters und späteren Ensembleleiters Jean Christophe Klockenbring an. Und vor zwölf Jahren hat ein ehemaliger Veranstalter, dessen Tochter in Lautenbach lebt, ein Kulturfestival um die Blaskapelle herum dort gestartet.

Enge Verbindung zum Karlsruher Tollhaus

Das Projekt war in der Folge nicht nur erfolgreich mit vielen regionalen und überregionalen Auftritten, sondern es lebt auch – im besten Sinne des Wortes. Immer wieder kamen neue Künstler hinzu, schlossen und schließen sich der Initiative an. Die Zusammenarbeit mit dem Tollhaus hat für Jos Rinck und die Blaskapelle Tradition und die wiederum hängt mit seiner Tätigkeit mit dem Frankfurter Kurorchester zusammen.

Schon 1985, zwei Jahre nach Gründung des Tollhauses, war man nämlich dort zu Gast. Das Frankfurter Kurorchester bot eine seinerzeit ungewöhnliche Mischung aus Jazz und Klassik, die auch häufig im Fernsehen zu sehen war. Doch das war nicht Rincks erste Station in seinem musikalischen Leben.

Mit 15 studierte der gebürtige Niederländer, der in Österreich aufwuchs, bereits am Mozarteum in Salzburg Flöte, war dann in der Meisterklasse von Aurele Nicolet, gefolgt von der Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker. Eine Tätigkeit als Soloflötist bei der Nordwestdeutschen Philharmonie war der nächste Stein auf dem Weg des engagierten Musikers.

Rinck tourt durch Deutschland

Jahrelang tourte er dann mit dem Frankfurter Kurorchester und in dessen Tradition steht nun auch das Lautenbacher Blaskapelle. Eine bunte musikalische Mischung von Klassik über Swing zur Tanzmusik wird von den Blasinstrumenten und den Percussioninstrumenten auf der Bühne zelebriert werden.

Das Schöne an der Arbeit ist, dass die Menschen ungeheuer musikalisch. Jos Rinck

künstlerischer Leiter

Jos Rinck ist begeistert von der Arbeit mit den Musikern, die ihre Behinderung in keiner Weise als künstlerische Beeinträchtigung erleben. Im Gegenteil. „Das Schöne an der Arbeit ist, dass die Menschen ungeheuer musikalisch sind und meine Aufgabe ist es, diese Stärken hervorzubringen“, so Rinck

Und so entsteht unter dem Titel „Stimmungen“ ein Potpourri aus musikalischen Richtungen: Moderne Musik, Rock, Jazz und Klassik. Die Besucher, die vielleicht aus sozialen Motiven gekommen sein mögen, werden bald mitgerissen von der Spielfreude und dem Talent.

In Karlsruhe, wo Jos Rinck sehr gerne lebt, hat die Blaskapelle einen weiteren viel beachteten Auftritt gehabt: Auf Einladung des Bundesverfassungsgerichts spielte die Kapelle 2019 vor dem Schloss zum Verfassungsfest und illustrierte damit auf lebendige Weise des Artikel 3 der Verfassung, der unter anderem besagt, dass niemand aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden darf.