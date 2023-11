Witzig wie Loriot und beklemmend wie Kafka: Bestsellerautor Daniel Kehlmann gab im Tollhaus Karlsruhe Einblicke in seinen neuen Roman.

Wer war noch mal Georg Wilhelm Pabst? Einst ein äußerst erfolgreicher Filmregisseur, doch das ist fast 100 Jahre her. Wegen dieses Namens dürfte kaum jemand unter den 500 Besuchern ins Karlsruher Kulturzentrum Tollhaus gekommen sein. Sondern wegen des Autors, dessen neuer Roman von Pabst handelt: Daniel Kehlmann.

Der konnte ohne falsche Bescheidenheit feststellen, dass Pabst derzeit zwar nicht vielen Menschen ein Begriff sei. „Aber auch über Alexander von Humboldt war im kollektiven Gedächtnis nicht mehr viel bekannt, als ich ‘Die Vermessung der Welt’ geschrieben habe.“ Was sich durch den Welterfolg dieses 2005 veröffentlichten Romans bekanntlich durchaus geändert hat.

Bestsellerautor Kehlmann wollte eigentlich über Stummfilmzeit schreiben

Was ist nun interessant an Pabst, abgesehen von seinen filmhistorischen Verdiensten und seiner Entdeckung von Weltstars wie Greta Garbo und Louise Brooks? „Eigentlich wollte ich einen Roman über die Stummfilm-Zeit schreiben“, erzählte Kehlmann im Podiumsgespräch mit Moderatorin Caroline Grafe. „Aber bei der Recherche zu Stummfilmregisseuren bin ich bei Pabst auf etwas gestoßen, das einzigartig ist.“

Pabst galt als Kommunist und Gegner der Nazis und war bereits 1933 in die USA emigriert. Mangels Erfolg kehrte er 1936 nach Europa zurück. Zunächst drehte er in Frankreich, dann besuchte er seine Eltern in Österreich. Nach Beginn des Krieges blieb er im „Reich“ und drehte dort drei Filme mit Billigung, wenn nicht gar im Auftrag der NS-Machthaber.

Kehlmann: Das Verhalten des Filmregisseurs Pabst war rätselhaft

Die Gründe dafür seien bis heute rätselhaft, so Kehlmann. Selbst Carl Zuckmayer habe in seiner sehr präzisen Analyse der Rolle von Kulturschaffenden in der NS-Zeit über Pabst geschrieben: „Für sein Verhalten habe ich keinen Schlüssel.“

Diese Leerstellen in der Biografie eines einst sehr bedeutenden Künstlers haben offenbar die Fantasie des Romanautors Kehlmann angefacht. Zumal sich hierdurch ein ganz anderer Stoff eröffnet hat: „Lichtspiel“ ist kein Buch über eine Größe des Stummfilms geworden. Sondern ein Buch über das Grauen des Verstummens des Individuums in einem totalitären Staat. Oder, wie Kehlmann sagt, „über Kompromisse und Kompromittierung“.

Roman über Unterwerfungs-Strukturen in totalitären Staaten

Beispielhaft hierfür las er zwei Passagen aus dem Buch: eine Audienz von Pabst bei Propagandaminister Goebbels (der im Buch nur „der Minister“ genannt wird) und der Besuch von Pabsts Frau in einem Lesezirkel von Frauen mit einflussreichen Ehemännern.

Im ersten Beispiel wird Pabst vom Minister gefügig gemacht. Glänzend schildert Kehlmann, wie ein Mensch durch die schiere Präsenz von Macht zusammenbricht und dies dann auch noch vor sich rechtfertigt.

Die surreale Komik und die Darstellung undurchschaubarer Willkür erinnern an Franz Kafka. Doch so gruselig die Minister-Audienz auch wirkt: Noch beklemmender gerät das Kapitel „Deutsche Dichtung“ über den weiblichen Lesekreis. Und, auch wenn das zunächst wie ein Widerspruch wirkt, noch lustiger.

Mitläufertum wird in Szene von grausiger Komik dargestellt

Denn in diesem Kreis von hochrangigen Hausfrauen sucht Gertrude Pabst eigentlich nach Hilfe. „Wenn man in der Hölle lebt, braucht man Bundesgenossen“, sagt sie sich. Doch der Lesezirkel erweist sich selbst als Hölle: Hier herrscht der Gesinnungsterror des Mitläufertums.

Das wird umso grausiger, je höflicher und unverbindlicher hier über Literatur und Kuchen geplaudert wird. Denn schon ein kurzer Dialog über ein neues Kaffeeservice verweist auf die Enteignung und Deportierung von Juden – und auf das allgemeine Schweigen darüber.

Im Gespräch mit Caroline Grafe verband Kehlmann diese Szene mit Hannah Ahrendts Ausführungen über den totalitären Staat, der jeden Winkel des Lebens besetze. „Der totalitäre Staat will überall sein“, so Kehlmann. „Er verschärft seinen Zugriff immer weiter und er macht nirgendwo Halt.“

Es macht Diktaturen aus, dass sie grässlich sind, aber auch lächerlich. Daniel Kehlmann

Schriftsteller

Gleichwohl wurde im Publikum bei der Lesung viel gelacht. Denn Kehlmann schreibt (und liest) diese Dialoge mit einer urkomischen Präzision der Peinlichkeiten, als sei es eine Szene von Loriot.

„Es macht Diktaturen aus, dass sie grässlich sind, aber auch lächerlich“, so Kehlmann. Das gelte besonders für die NS-Diktatur, deren lächerliche Seite bereits von zeitgenössischen Filmen wie „Der große Diktator“ (1940) oder „Sein oder Nichtsein“ (1942) dargestellt worden sei.

Kehlmann: „Ich glaube, dass es nichts verharmlost, wenn man erzählt, wie lächerlich ein totalitärer Staat ist – wenn man ihn betrachten kann, ohne selbst von seiner Machtausübung betroffen zu sein.“