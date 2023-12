Eine andere Geschichte

Der Künstler Benno Elkan: Karlsruhe blieb dem jüdischen Kosmopoliten stets in guter Erinnerung

Der große siebenarmige Leuchter nahe der Knesset in Jerusalem ist eines seiner bedeutendsten Werke: Benno Elkan studierte einst in Karlsruhe. Heute erinnert hier kaum noch etwas an ihn.