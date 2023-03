Angeschlagene Unternehmen

Die großen Häuser in der Karlsruher City: Wie geht es weiter mit Karstadt und P&C?

Oberbürgermeister Mentrup appelliert an die Spitze des Kaufhauses und bietet die Unterstützung der Stadt an. Schräg gegenüber bei P&C wird weiter gebaut – und das soll auch so bleiben.